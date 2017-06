'Zichtbaarheid politie op platteland kan beter'

Commissaris van de Koning Jaap Smit

Er is steeds minder politie op het platteland te vinden waardoor criminelen in deze gebieden steeds meer hun gang kunnen gaan. Twaalf commissarissen van de koning, waaronder Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland, hebben hier dinsdag hun zorgen over geuit.

In een evaluatierapport over de invoering van de Nationale Politie pleiten de commissarissen voor meer zeggenschap van de burgemeesters als het om politie-inzet gaat. Geen broeinesten

Jaap Smit herkent het tekort aan agenten op het platteland, maar van broeinesten van georganiseerde misdaad is in Zuid-Holland geen sprake. "In mijn provincie kom ik geen hele sterke wanklachten tegen", licht hij toe. "Ik ga hier binnenkort met alle burgemeesters uit mijn gebied over praten." Zichtbaarheid

Smit ziet wel dat de burgemeesters van kleinere gemeenten steeds minder te zeggen hebben over de politie-inzet. "Ik krijg soms opmerkingen over de zichtbaarheid", legt hij uit. "Wijkagenten worden belangrijk gevonden. Op sommige plekken is dat beter geregeld dan op andere. Ik kan me voorstellen dat het lijkt alsof er minder aandacht wordt geschonden in plaatsen waar minder gebeurt." Hartekreet

Voor de gemeente Zuid-Holland ziet Smit de zichtbaarheid van de politie als verbeterpunt. "Zodat ze er in no-time zijn als er iets aan de hand is." Hij ziet het evaluatierapport van de commissarissen dan ook als hartenkreet. "Zo van: let erop dat er gebieden zijn die zich op dit punt achtergesteld voelen." Geld

Volgens Smit kan dit betekenen dat er geld bij moet. "Als het gaat om zichtbaarheid, moeten er meer agenten op straat die dan ook de tijd krijgen om daar te zijn. Het kan best zijn dat er mensen bij moeten."