Middelbare schoolleerlingen gaan offline voor het goede doel

Een dag zonder mobiele telefoon. Voor de één is het een makkie, voor de ander een ramp. Leerlingen van scholengemeenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland gingen dinsdag de uitdaging aan.

Bijna zestig Mavo 2 en 3-leerlingen leverden acht uur lang hun mobieltje in en gingen offline voor het goede doel. De leerlingen lieten zich sponsoren en haalden zo geld op voor de aanleg van van waterputten in Malawi.

Whatsapp

Het was even afzien, want de scholieren zeggen zelf wel zo’n vier uur per dag op hun telefoon te zitten.

“Ik kan niet zonder”, vertelt Levi de Jong uit Mavo-3. “Even een whatsappje als je iemand zoekt op school of gewoon kijken hoe laat het is.” Faith IJzerman is vandaag jarig en kan dus haar felicitaties niet lezen. “Ach dan heb ik vanavond lekker veel berichtjes om te bekijken!”

Voordelen

Snapchat en instagram worden het meest gemist. Al zien de jongeren ook wel voordelen. “Ik had opeens tijd over voor andere dingen. Ik heb veel meer gepraat met mensen en ook over andere onderwerpen. Dat is eigenlijk beter”, aldus Levi.

Over het algemeen viel het de leerlingen mee want er waren genoeg activiteiten op school georganiseerd om ze af te leiden. Om half zes was iedereen weer online. Er waren vooral veel gemiste appjes te lezen. "Pff m'n vader vraagt of ik zo de hond uit wil laten", verzucht een scholiere.

De offlineactie heeft bijna 840 euro opgebracht. Andere leerlingen van de Willem van Oranje haalden ook geld op door met bijvoorbeeld een zumba-marathon en het bakken en verkopen van cupcakes.