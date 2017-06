Rijnmond Nu over de schimmige wereld van orgaanhandel

Er is een wachtlijst voor donornieren.

Sommige mensen hebben zo'n hoge nood aan een donornier, dat ze er alles voor over hebben om geholpen te worden. En waar vraag is, is aanbod. Niet altijd via de legale weg.

Achter het fenomeen gaat een schimmige wereld schuil van patienten, handelaren en chirurgen die niet goed weten wat ze er mee aanmoeten. Te gast is Frederike Ambagtsheer. Zij is verantwoordelijk voor een proefschrift over orgaanhandel én is ze initiatiefneemster van het 'HOTT Project', dat internationale orgaanhandel tegen wil gaan. Hoe is die handel tegen te gaan? Zou een automatisch donorschap een van de oplossingen kunnen zijn? Praat mee, deel je mening! Bel 010 436 44 36 of mail naar nu@rijnmond.nl. Dat kan natuurlijk ook via Twitter: @JournalistRuud met #RijnmondNu :



RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.