Rotterdam heeft primeur met volledig elektrische 'Tesla-watertaxi'

Foto: Gemeente Rotterdam

Rotterdam heeft als eerste in Europa een volledig elektrische watertaxi. De taxi is dinsdagmiddag officieel in gebruik genomen.

De nieuwe watertaxi is stil en een stuk zuiniger dan watertaxi's die op brandstof varen. De accu's van de elektrische watertaxi komen uit auto's van Tesla. Deze wagens zijn, uiteraard niet om om motorische redenen, van de weg gehaald. 250.000 euro

Wethouder Langenberg, die de taxi officieel in gebruik nam, had dinsdag nog een nieuwtje. De gemeente Rotterdam heeft geld vrijgemaakt om de vergunningen van waterbussen zoals waterbuslijnen 18 en 19 te verlengen. Ook wordt er 250.000 euro beschikbaar gesteld om walvoorzieningen, zoals fietsenrekken en routeinformatiesystemen naar verschillende OV-haltes in het centrum, mogelijk te maken. Naast de 'Tesla-taxi' werden er dinsdagmiddag nog twee gewone watertaxi's in gebruik genomen. De vloot van de watertaxi in Rotterdam bestaat nu uit 18 boten die ruim 50 aanlegplaatsen aandoen.