Bertens na één ronde al klaar op Rosmalen

Tennisster Kiki Bertens is niet goed begonnen aan het grasseizoen. Op het WTA-toernooi van Rosmalen verloor de Berkelse in de eerste ronde van de Duitse Andrea Petkovic: 6-7 (6) 6-2 2-6.

Bertens, die traint onder de Rotterdamse coach Raemon Sluiter, was als derde geplaatst voor het toernooi van Rosmalen, maar moest ook in haar tweede ontmoeting met Petkovic haar meerdere erkennen. Eind vorige maand liep de Grand Slam Roland Garros ook al uit op een teleurstelling. Na een halve finaleplaats van vorig jaar, strandde ze nu in de tweede ronde.



Na deze nederlaag heeft Bertens nog drie weken de tijd om haar vorm terug te vinden op het gras. Op 3 juli begint dan de grand slam Wimbledon in Londen op die ondergrond.