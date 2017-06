Flakkeese surfers vrezen voor luxe villa's op Brouwerseiland

Recreanten in Ouddorp noemen het toekomstige Brouwerseiland ook wel het Ibiza van de Grevelingen. Een meerderheid van de Zeeuwse gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is dan ook voor de komst van dertien eilandjes in het Grevelingenmeer waarop 300 vakantievilla's komen te staan. De surfers zijn niet blij met de plannen.

Het Grevelingenmeer staat bekend als één van de beste surfspots van West-Europa, maar die goede wind kan in gevaar komen door de komst van de villa's. "Een gedeelte van de wind gaat zeker wegvallen", reageert Pieternel van der Linde van Surfcenter Brouwersdam. "Daardoor gaan windsurfers misschien niet meer voor Ouddorp kiezen." Compensatie

De gemeente Goeree-Overflakkee belooft de surfers te compenseren. "Wij willen een nieuw surfgebied creëren, zodat de surfers er geen last van hebben", zegt wethouder Frans Tollenaar. Van der Linde moet het nog maar zien. "Er moet nog veel gebeuren voordat wij gecompenseerd zijn, dus ik sta nog niet te juichen." Heel verdrietig

"Dit is een unieke plek", vertelt een surfer, zittend voor haar camper. Ze komt al twintig jaar bij de Brouwersdam om te surfen. "Ik vind het heel verdrietig dat deze prachtige surfplek moet wijken voor grote vakantievilla's die alleen bereikbaar zijn voor de happy few." Wethouder Tollenaar denkt dat Goeree-Overflakkee alleen maar kan profiteren van de komst van de villa's. "Al die bezoekers komen ook naar ons eiland en gaan naar Ouddorp om te winkelen. Daar gaan wij zeker van profiteren."