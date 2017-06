Scheidsrechter Makkelie promoveert naar de UEFA-elite

De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie is gepromoveerd binnen de Europese voetbalbond UEFA. Vanaf komend voetbalseizoen maakt hij onderdeel uit van de elitekorps, de hoogste afdeling binnen de bond.

De promotie van Makkelie gaat ten koste van een andere Nederlander. Makkelie neemt namelijk de plek in van Bas Nijhuis die weer naar groep 1 zakt. In het elitekorps heeft Makkelie gezelschap van Björn Kuipers.

De promotie is voor de 34-jarige Makkelie de kroon op een mooi seizoen. Hij floot namelijk de nationale bekerfinale, twee wedstrijden in de groepsfase van de Champions League en een achtste finale in de Europa League.

Woensdagochtend vertelt Makkelie in wakker@rijnmond.nl op Radio Rijnmond over zijn promotie binnen de UEFA.