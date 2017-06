Ouderenvierdaagse in Rotterdam: 'Ik blijf doorgaan met bewegen'

Met rollators en rolstoelen trekken ze deze week door Rotterdam-IJsselmonde: de deelnemers van de speciale wandelvierdaagse voor ouderen. Dinsdag startten de bejaarde lopers aan het wandelevenement.

"Tot nu toe gaat het hartstikke goed", reageert initiatiefnemer Sandra Russner. "We hebben prachtig weer natuurlijk. Mooier kan je het niet hebben. Ze zijn allemaal hartstikke blij."

De ouderen van zorgcentrum Sonneburgh hebben de keuze uit twee en vier kilometer. Russner: "Die van twee is vooral voor mensen met een rolstoel. Het moet wel leuk blijven. De deelnemers van van de vier kilometer zijn de zelfstandige lopers."

Een van de deelnemers is al bijna honderd jaar. Mevrouw de Jong doet maar één van de vier dagen mee, want morgen gaat ze op vakantie. Tijd voor een lang interview heeft ze niet, want lopen en praten gaat niet tegelijk. Hoe ze het volhoudt? "Doorgaan met bewegen. Ik blijf doorgaan."

De deelnemers lopen elke dag een andere route. Wethouder Hugo de Jonge heeft dinsdag het startsein gegeven. Er doen ongeveer honderd ouderen mee.