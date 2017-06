Koedoe viel giraffe in diergaarde Blijdorp aan uit jaloezie

Een bronstig vrouwtje is waarschijnlijk de reden voor de agressie van de koedoebok. Screenshot Youtube

In diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een koedoe, een soort antilope, een giraffe aangevallen. De giraffe werd dinsdag meerdere keren omver gestoten. Reden voor de aanval is jaloezie, koedoe Nico dacht dat giraffe Banio achter zijn vrouwtje zat.

Veel mensen waren getuige van de agressie. Ze reageerden geschokt. Sommigen filmden de aanvallen en plaatsten de beelden op social media.

Blijdorp laat weten geschrokken te zijn van het gedrag van koedoebok Nico. "Er is op dit moment een koedoevrouwtje bronstig en dat verklaart waarschijnlijk het gedrag van onze Nico", laat de diergaarde weten. "Voorlopig houden we Nico in ieder geval apart van de giraffen." De giraffehengst, die Banio heet, is nagekeken door de dierenarts. Volgens Blijdorp heeft het dier alleen wat oppervlakkige wonden, net als zijn belager. Dat de schade meevalt komt doordat Nico doppen op zijn horens heeft.