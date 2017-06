Fietser (70) zwaargewond bij ongeluk in Streefkerk

Foto: Team Verkeer Rotterdam (politie)

Bij een ongeluk op de N480 bij Streefkerk is een fietser zwaargewond geraakt. De 70-jarige man uit Den Haag is met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens de politie reed de fietser om 08.35 uur op de Middenpolderweg in Streefkerk toen hij door een auto werd geschept. Achter het stuur zat een 38-jarige man uit Nieuw-Lekkerland. Voor het verlenen van hulp werd een traumahelikopter ingeschakeld. De N480 was een tijdlang in beide richtingen afgesloten.