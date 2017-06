Traumaheli landt in Streefkerk voor hulp aan gewonde fietser

Foto: Team Verkeer Rotterdam (politie)

Bij een ongeluk op de N480 bij Streefkerk is een fietser zwaargewond geraakt. De man is met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens de politie probeerde het slachtoffer de weg over te steken en werd hij aangereden. De N480 was een tijdlang in beide richtingen afgesloten.