Proef met nachtmetro in Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil 700.000 euro uittrekken voor een proef met een nachtmetro in de stad. Vanaf 1 januari kunnen reizigers daar elke vrijdag- en zaterdagavond een uur langer gebruik van maken. De metro's rijden dan tot 02.00 uur.

"We denken dat wat langer doorrijden in het weekend voorziet in een vervoersbehoefte en past bij de wereldstad die Rotterdam is", zegt Maurice Unck, de pas aangetreden directeur van de RET.

Op vrijdag en zaterdag zitten de laatste metro's een stuk voller dan op doordeweekse dagen, heeft de RET gemerkt. In het laaste uur stappen zo'n 2500 passagiers in. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als doordeweeks.

De ondernemingsraad van de RET wil eerst weten onder welke voorwaarden het personeel aan de slag gaat. Eerder liet de OR weten geen voorstander van de nachtmetro te zijn.

P+R weer gratis

Rotterdam heeft ook besloten om het betaald parkeren bij P+R af te schaffen. Vanaf 3 juli hoeft er bij Kralingse Zoom, Alexander en Slinge niet langer 2 euro per dag te worden betaald.