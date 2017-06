College past normering vwo-examen Nederlands aan na recordaantal klachten

De normering bij het nakijken van het vwo-examen Nederlands is aangepast. Dat heeft het College voor Toetsen en Examens bekendgemaakt.

De reden is het recordaantal klachten dat dit jaar binnenkwam over het examen. Bijna 29.000 van de 40.000 vwo’ers klaagden over de zwaarte van Nederlands en dan vooral over de lengte. Niet eerder waren er zoveel klachten over een examen.

"Uit de analyse van de resultaten is gebleken dat dit examen inderdaad te lang was. De toekenning van de punten is daarom opgehoogd'', laat het college weten.

Woensdag krijgen 213.000 examenkandidaten te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Het gaat om 113.000 vmbo'ers, 60.000 havisten en 40.000 vwo'ers.

