Tapia trefzeker voor Peru

Feyenoorder Renato Tapia was dinsdagavond trefzeker voor Peru. In de gewonnen oefeninterland met Jamaica (3-1) scoorde de middenvelder de 2-1.

Voor Tapia was het zijn tweede interland goal in 21 wedstrijden. De middenvelder, die bij Feyenoord amper aan spelen toekomt, begon in de basis, maar werd na een uur spelen gewisseld.

Ook oud-Feyenoorder Samuel Armenteros was trefzeker voor zijn land. De Zweed nam de gelijkmaker voor zijn rekening in de oefeninterland tegen Noorwegen (1-1).

De Nederlandse Antillen verloren hun oefenduel tegen Canada met 2-1. Het enige doelpunt kwam op naam van Rangelo Janga. De oud-spits van Excelsior en FC Dordrecht tekende in de 43ste minuut voor de 0-1.