Zuiderpark College strijdt voor schoolplein

Een school zonder schoolplein kan niet, vinden ze bij het Zuiderpark College in Rotterdam. Daarom voeren ze actie, tijdens Nationale Buitenspeeldag. De straat naast het schoolgebouw is met hekken afgezet, zodat op dit zelfgecreëerde plein voor 1 keer wel gesport kan worden.

"Geen plein is niet fijn. Gemeente, geef ons ruimte," staat er op een groot spandoek aan het hek van de school. Docent Marco Klompmaker vertelt dat het Zuiderpark College vijf jaar geleden naar de nieuwbouw verhuisde. "Sinds die tijd hebben we geen plein terwijl onze kinderen dat wel nodig hebben."

Veel is er niet nodig, volgens voorzitter Tanja van de Leerlingenraad. ''Als we maar een balletje kunnen trappen of met z'n allen gezellig buiten kunnen lunchen in plaats van saai binnen." Docent Klompmaker hamert ook op de veiligheid: "Zonder plein gaan leerlingen door de wijk zwerven en hebben we geen toezicht."

Straat zonder naam

De gesprekken over een schoolplein lopen al jaren, maar zonder resultaat. Terwijl de oplossing volgens de school zo voor de hand ligt. Klompmaker: "De straat naast het schoolgebouw heeft geen naam en komt niet voor op Google-maps. Waarom geeft de gemeente die niet aan onze school terug?"

In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van het gebied bij de school. Ook het schoolbestuur (LMC) is hierbij betrokken. Maar voor de huidige leerlingen en docenten schiet dit overleg totaal niet op: "Er wordt nog zeker twee jaar gewerkt aan nieuwbouw voor het Ikazia Ziekenhuis, en tot die tijd gebeurt hier niets. Dat betekent dat we straks al zeven jaar zonder plein zitten."