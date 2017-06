Geslaagd? Deel jouw foto met RTV Rijnmond!

Foto: Archief

Een spannende dag voor de examenkandidaten: 213.000 leerlingen krijgen woensdag te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Het gaat om 113.000 vmbo'ers, 60.000 havisten en 40.000 vwo'ers in heel Nederland.

De één wordt gebeld als hij/zij geslaagd is, de ander mag de vlag uit hangen als de school juist niet belt. De spanning stijgt dus: wanneer gaat de telefoon over, en wat is de boodschap? En jij?

Heb jij het verlossende telefoontje al gehad? Hangt de vlag met tas al te wapperen buiten? Gefeliciteerd! Deel jouw 'ik ben geslaagd!-foto met RTV Rijnmond: internet@rijnmond.nl. De leukste foto's komen op rijnmond.nl!