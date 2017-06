Tien jaar cel en tbs voor doodsteken krantenbezorgster Anita van Dijk

De Rotterdamse rechter heeft tien jaar cel en tbs opgelegd voor het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorgster Anita van Dijk. De vrouw werd in mei van het vorig jaar gedood op de Pasteursingel in Rotterdam-West.

De 30-jarige Biko M. heeft altijd ontkend. Maar volgens de rechter wijst DNA-bewijs op zijn betrokkenheid. Zijn celmateriaal zat onder meer onder de nagels van Anita van Dijk.

De rechtszaak verliep twee weken geleden emotioneel. Een van de zoons van het slachtoffer was over het hekje gesprongen en had de verdachte bedreigd. Hij werd tegengehouden door de parketpolitie.

Biko M. krijgt de straf ook voor een poging tot beroving, op dezelfde dag dat hij Anita van Dijk doodstak.