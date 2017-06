Dochter van Pierre Janssen weekend lang directeur van Stedelijk Museum Schiedam

Beeldend kunstenaar Evelyne Janssen wordt twee dagen directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni treedt ze in de voetsporen van haar vader Pierre, die er ooit conservator was.

Pierre Janssen (1926-2007) werd landelijk vooral bekend door zijn tv-programma Kunstgrepen, waarin hij op een ongedwongen manier over kunst vertelde. De uitzendingen waren enorm populair. Soms keken er wel twee miljoen mensen naar.

In het Stedelijk Museum Schiedam is tot 3 september een tentoonstelling over de boomlange presentator te zien. Zijn dochter heeft eind juni een weekend lang een eigen plek in de entree van het museum. Bezoekers kunnen daar een mini-tentoonstelling van haar zien en vragen stellen over haar vader.

Het directeurschap van Evelyne Janssen past in een reeks, waarin een buitenstaander eventjes op de stoel van de huidige museumdirecteur Deirde Carasso zit. Eerder vervulde kunstenaar Jacques Tange die rol ook al eens.