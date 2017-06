Feyenoord Academy geopend in Egypte

Onder toeziend oog van verschillende Egyptische cameraploegen en internationals werd dinsdagavond de eerste Feyenoord Academy in Egypte geopend. Met als doel een groter netwerk en meer naamsbekendheid van Feyenoord.

Volgens Gido Vader, Feyenoords manager internationale relaties, is Egypte het ideale land voor zo'n project. "Ten eerste is Egypte een groot land, er is dus een enorme markt", vertelt Vader in Middag aan de Maas op Radio Rijnmond. "Ten tweede is er een gebrek aan kennis. Er is dus veel vraag naar, daarin kunnen wij voorzien."

Naamsbekendheid

De opening van de Feyenoord Academy leverde veel aandacht op van de Egyptische media. "Voor ons nuchtere Nederlanders was het een hele happening. In een prachtige zaal in een hotel in Caïro zat de halve Egyptische selectie en veel notabelen uit het Egyptische voetbal." In de zaal zaten onder andere oud-Feyenoorders Sherif Ekramy, Haytham Farouk en Hossam Ghaly en AS Roma aanvaller Mohamed Salah.

Academy

Op de Feyenoord Academy in Egypte wordt op dezelfde manier gewerkt als in Nederland. "Wij hebben een bepaalde aanpak van kinderen in Nederland. Dat verschilt sterk met de traditionele manier hier. Dat willen wij een beetje bijbrengen."

Feyenoord blijft op een afstand verbonden met de Academy. "We zullen regelmatig invliegen om de coaches bij te scholen en te begeleiden." De afgelopen week is Vader met een paar Egyptische coaches op 'trainingskamp' geweest. "Per 1 juli gaan die de Feyenoordschool in Egypte leiden."

Opbrengst

Voor Feyenoord levert de Academy verschillende voordelen op. "Uiteraard een vergoeding en een groot netwerk. Maar mocht er een groot talent tussen zitten, schromen wij niet om hem naar Nederland te halen."