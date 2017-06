Vader 'meisje van Nulde' woest over onjuistheden in boek

De vader van het vermoorde Dordtse meisje Rowena Rikkers eist dat een boek waarin over de dood van zijn dochter wordt geschreven, direct uit de handel wordt gehaald. De familie vindt dat de uitspraken in het boek onjuist zijn en niet gebaseerd op feiten.

Dat heeft de familie woensdag laten weten via hun advocaat Sébas Diekstra. Het boek Echte Misdaad van Simon Vuyk is vorige week verschenen. Daarin vertelt de advocaat van de stiefvader over de zaak.

Daarin staat onder meer dat de vierjarige Rowena geen makkelijk kind was en af en toe een "corrigerende tik" kreeg van stiefvader Mike J.

Ook staat in het boek dat Mike J. en moeder Wanda "in een vlaag van verstandsverbijstering" hadden besloten niet de hulpdiensten te bellen toen ze het meisje levenloos aantroffen.

Meisje van Nulde

Rowena Rikkers stierf in 2001 op vierjarige leeftijd nadat ze geregeld was mishandeld. Na haar dood werd ze bekend als 'het meisje van Nulde', omdat haar rompje op het strand Nulde werd gevonden. Later werd haar hoofdje aangetroffen in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.

Haar moeder Wanda R. en haar toenmalige vriend Mike J. zijn allebei veroordeeld voor de dood van het meisje. Moeder Wanda R. is inmiddels weer vrij.