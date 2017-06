Rotterdamse krijgt Zilveren Anjer van prinses Beatrix

De Rotterdamse Elise Wessels-Van Houdt heeft woensdag in Amsterdam uit handen van prinses Beatrix de Zilveren Anjer gekregen. Ze kreeg de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor haar rol als beschermvrouw voor de podium- en beeldende kunsten.

De in Rotterdam-Kralingen geboren en getogen Wessels - ze was de dochter van de daar bekende slager Van Houdt - kreeg de onderscheiding in het bijzonder voor haar vrijwilligerswerk voor een omvangrijke collectie Japanse prenten.

Naast haar werden in het Paleis op de Dam in Amsterdam ook nog twee mannen gelauwerd.