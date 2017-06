Draag het voor in de Open Microfoon...

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en de Open Microfoon staat open voor jou! (Sorry) Wat heb je te vertellen op deze prachtige woensdag? Bel 010 436 44 36 en zeg het.

Heb je de hoop op een nieuw kabinet al opgegeven? Of juist niet? Is er een andere heikele kwestie waar je wat over kwijt wilt?

Heb je een evenement of buurtfeest waar iedereen echt heen moet? Heb je net een vakantie geboekt? Iets bijzonders meegemaakt in de auto? Net een nieuw schilderij of gedicht af?

Op zoek naar een nieuwe kattenbak? Of een looprad voor je hamster? Of heb je dat nou net toevallig te koop staan? Heb je een nieuw appartement en ben je op zoek naar meubels?

Je medeluisteraar kan helpen! Bel 010 436 44 36 of mail naar nu@rijnmond.nl.

Of doe het via Twitter: @JournalistRuud met #RijnmondNu :





Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

