Hollandse Nieuwe: 'Een juweeltje voor het keeltje'

De haring door de uitjes, hoofd in de nek en de vis aan de staart. Het is druk bij de Hoekse Vishandel in Hoek van Holland waar klanten voor maar één ding komen: de Hollandse Nieuwe.

"Ik kom elk jaar gelijk de eerste dag", zegt een mevrouw die vijf haringen in haar fietstas stopt. "Heerlijk, die gaan zo op de boterham."

Maar er wordt ook gewoon gehapt bij de kraam. "In Amsterdam doen ze de haring ook nog door het zuur en ze snijden 'm in stukjes, maar dat kan hier echt niet", zegt een man die net een haring heeft weg gehapt. "Hij is heerlijk dit jaar, lekker romig."

De Hoekse Vishandel is van Cees Hofland. Hij 74 jaar en heeft al aardig wat ervaring achter de viskraam. "Ik ben geboren met een haring in de hand. Mijn vader had een kraam en ik werk al sinds mijn veertiende in de vishandel."

Over de Hollandse Nieuwe is hij zeker te spreken. "Niet zout, lekker vet en mooi blank. Het is een juweeltje voor het keeltje en een genotje voor het strotje."

Cees maakt de haring schoon met de hand. Per uur gaan er honderd haringen door zijn handen. Hoeveel hij er in totaal in zijn leven al heeft schoongemaakt? Daar moet hij lang over nadenken. "Een paar miljoen, denk ik wel!" En hij hoopt er nog heel veel te mogen schoonmaken.