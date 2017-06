Oldtimerliefhebbers dolblij en opgelucht over uitspraak milieuzone

Dolblij zijn ze bij de Stichting Rotterdamse Klassiekers. Twee jaar lang hebben zij gestreden tegen de invoering van de milieuzone. Het besluit van de rechtbank om benzineauto’s van voor 1992 weer toe te laten is dan ook een grote overwinning voor hen.

De stichting kwam woensdagochtend bij elkaar om het nieuws te vieren. "Kippenvel! Echt een euforisch moment", vertelt oldtimerbezitter Frank Hensen. "Een bevrijding", vult Eric Schippers aan. "Ik voel me weer welkom in de stad!"

Te laat

Wout Rockx heeft er een dubbel gevoel bij. Hij maakte gebruik van de sloopregeling en ruilde zijn oude benzineauto dus in voor een nieuwere Diesel. "Het voelde twee jaar geleden heel onredelijk. Ik ben blij dat de redelijkheid nu een beetje terug is, maar voor mij is het te laat", aldus Rockx.

Hoger beroep

De gemeente Rotterdam overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. In afwachting daarvan heeft het college besloten om voorlopig oudere benzineauto's niet meer te beboeten. Goed nieuws voor Schippers, want hij deed vandaag met zijn B&W al een eerste rondje binnen de milieuzone. "Ik heb getoeterd en gezwaaid naar de camera’s!"

Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de boetes die eerder zijn uitgedeeld aan automobilisten die zich niet aan de milieuzone hielden.

Oudere dieselauto’s mogen van de rechtbank nog wél worden geweerd uit de stad.