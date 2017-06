Bewoners zelfbeheerproject in Rotterdam-Noord voelen zich bekocht door gemeente

De gemeente Rotterdam wil het contract met bewoners van een uniek zelfbeheerproject laten ontbinden. Het voormalige slooppand is na funderingsherstel - waar de bewoners zelf jaren voor hebben gespaard - 2 tot 3 miljoen euro waard.

In het pand aan de Teilingerstraat in Rotterdam-Noord wonen 32 mensen tegen een lage huurprijs van maximaal 250 euro per maand. In ruil daarvoor onderhouden ze zelf de woningen. De gemeente verdient er niets aan, maar het kost haar ook geen geld.

Zo was de afspraak tenminste 25 jaar lang, maar nu wil de gemeente hun pareltje verkopen. Want door het funderingsherstel in 2013 is het pand geen slooppand meer en vervalt volgens de gemeente de grond voor het zelfbeheer.

Van kraken naar huren

Het pand zou eigenlijk in 1992 gesloopt worden, maar huurders vonden destijds een luisterend oor bij CDA-raadslid Lenie Hemelsoet, zegt bewoonster Marie-Annet van Grunsven.

Hemelsoet dient in 1993 een motie in voor zelfbeheer die door een meerderheid van de gemeenteraad wordt aangenomen. Zo wordt het pand van de sloop gered en mogen de bewoners er blijven wonen zolang het veilig is.

"In die periode hebben we een aantal woningen gekraakt, toen haalden we er een deskundige bij en die zei dat sloop helemaal niet nodig was".

Het zelfbeheer ging jarenlang goed en in 2013 laten de bewoners funderingsherstel uitvoeren voor 600.00 euro. Geld dat ze samen hebben gespaard van de huur.

"Wij presteren het om met een lage huur een pand van de sloop te redden. Dat doet geen woningcorporatie ons na", zegt van Grunsven die het plan van de gemeente schandelijk vindt.

Geen slooppand

Nu lijkt het zelfbeheer in Rotterdam-Noord aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Via de rechter wil de gemeente het contract met de bewoners laten ontbinden voor het pand dat na taxatie zo'n 2 tot 3 miljoen euro waard is.

De bewoners zijn boos en voelen zich bekocht. Zij hebben het pand van de sloop gered en krijgen nu stank voor dank. "Ontzettend asociaal", zegt bewoner Nol Broekhoven. "Die huizen zijn nog in goede staat en als je het zelf een beetje bijhoudt, zijn ze nog prima."

Ook bewoonster Marja Huisman vindt het verkoopplan van de gemeente onbegrijpelijk. "We hebben het hier zelf allemaal goed geregeld, we onderhouden de boel goed en het is een fijne woonsfeer hier."

Rechtszaak gemeente en bewoners

De rechtszaak tussen de gemeente Rotterdam en bewoners dient donderdag 15 juni. Volgens de bewoners hebben ze een sterke zaak.

"Het contract uit 1993 schrijft dat het zelfbeheer kan worden voortgezet zolang het veilig is om in de panden te wonen, nou dat is het nu meer dan ooit", zegt Marie-Annet van Grunsven.

De gemeente Rotterdam wil op de lopende rechtszaak niet reageren.