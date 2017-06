Akkoord met Holland Casino, stakingen voorbij

Holland Casino Rotterdam. Foto: Sylvio Pinas

Bij Holland Casino in onder meer Rotterdam zullen medewerkers voorlopig niet meer gaan staken. Er is een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao voor vijf jaar.

Er zijn afspraken gemaakt over loon, de seniorenregeling en werkgelegenheid, meldt het staatsgokbedrijf woensdag. Stakingen

Holland Casino en de vakbonden lagen maanden met elkaar overhoop. De bonden eisten sinds april dit jaar een betere cao dan het gokbedrijf wilde bieden. Het zorgde voor verschillende stakingen in het land, waaronder bij Holland Casino in Rotterdam.