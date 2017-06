Bijna drie miljoen euro voor speeltuinen om Rotterdam 'gezinsvriendelijk' te houden

De gemeente Rotterdam trekt komende jaren 2,7 miljoen euro uit om speelpleinen in Rotterdam een opknapbeurt te geven. Op deze manier hoopt de gemeente ouders in de stad te houden.

CDA-raadslid Daniëlle Knieriem kreeg zo'n 500 reacties op een enquête over gezinsvriendelijkheid in de stad. Eén op de vier ging over het gebrek aan veilige of aantrekkelijke speelplekken voor kleine kinderen.

Knieriem: 'We schrokken ervan dat tweederde van de ouders overweegt om de stad te verlaten omdat het niet gezinsvriendelijk zou zijn. Goede huizen met tuinen en genoeg speelplekken in de buurt zijn heel belangrijk voor hen."

Door het behouden en opknappen van de speelplekken in de stad hoopt het CDA gezinnen in Rotterdam te houden. Eind deze maand maakt wethouder Joost Eerdmans de volledige lijst bekend met speelplekken die de komende jaren aangepakt worden.