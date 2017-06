Verdachte van mislukte liquidaties bij Noordeloos op Nationale Opsporingslijst

Gerel Palm Noordeloos, de plek waar de zwaargewonde Rotterdammers werden gevonden

De ontsnapte verdachte van de mislukte liquidatie van twee Rotterdammers bij Noordeloos is op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. Het gaat om de 34-jarige Gerel Palm, die in maart dit jaar ontsnapte uit een gevangenis in Suriname.

Hij ontsnapte vlak voor zijn uitlevering naar Nederland door een gevangenisbewaarder te bedreigen en te ontwapenen. Buiten stond een vluchtauto op hem te wachten. Palm had vlak voor zijn ontsnapping bezoek gehad van zijn advocaat, meldde de Surinaamse krant De Ware Tijd eerder dit jaar. Hij wordt ervan verdacht in december vorig jaar twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar te hebben neergeschoten. De mannen werden zwaargewond achtergelaten in een weiland bij Noordeloos. Aanleiding was hoogstwaarschijnlijk een drugsconflict. Palm staat bekend als vuurwapengevaarlijk. "Benader hem niet zelf, maar neem wanneer u hem ziet contact op met de politie", is het advies.