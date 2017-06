Verdachte van schietpartij op Rotterdammers op Opsporingslijst

Noordeloos, de plek waar de schietpartij plaatsvond

De ontsnapte verdachte van de mislukte liquidaties op twee Rotterdammers in Noordeloos staat op de Nationale Opsporingslijst. Gerel Palm heeft de Nederlandse nationaliteit, maar ontsnapte in maart dit jaar uit een gevangenis in Suriname.

De verdachte ontsnapte vlak voor zijn uitlevering naar Nederland door een gevangenisbewaarder te bedreigen en te ontwapenen. Buiten stond een vluchtauto op hem te wachten. Gerel Palm had vlak voor zijn ontsnapping bezoek gehad van zijn advocaat, meldde de Surinaamse krant De Ware Tijd eerder dit jaar. Hij wordt ervan verdacht twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar in Noordeloos te hebben neergeschoten. De mannen werden zwaargewond in het weiland gevonden. Op de Nationale Opsporingslijst staan mensen die dringend gezocht worden door de politie.