Politie houdt verdachte aan voor babbeltrucs in Rotterdam

De politie heeft woensdagochtend een 39-jarige man opgepakt op verdenking van babbeltrucs in onder meer Rotterdam. De verdachte kwam in beeld, omdat hij dezelfde truc keer op keer gebruikte.

Aan de arrestatie ging een maandenlang onderzoek vooraf. De politie ontdekte meerdere aangiftes waarbij de verdachte ouderen volgde op straat.

Vervolgens liep de Hagenaar met de slachtoffers mee het huis in, deed zich voor als politieagent en verzon een verhaal waarmee hij hun pinpas en pincode wist te krijgen.

Zo pinde hij geld van de rekeningen van mensen in Rotterdam, Delft en zijn woonplaats Den Haag.

Na zijn aanhouding doorzocht de politie zijn woning waar ze contant geld vonden. Het geld is in beslaggenomen. De politie onderzoekt nu of er nog meer aangiftes zijn van babbeltrucs die op dezelfde manier zijn uitgevoerd.