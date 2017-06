Jongen uit Arkel komt om door 'wurg-challenge'

Mededeling van de school over Tim, op internet

Een 16-jarige jongen uit Arkel is om het leven gekomen bij een zogeheten 'Choking Challenge'. Dat is een 'spel', waarbij jongeren elkaar of zichzelf wurgen. Het gebrek aan zuurstof in de hersenen zorgen ervoor dat je in een roes raakt.

Bij de 16-jarige vwo-leerling Tim Reynders ging het begin vorige maand mis, heeft zijn middelbare school in Gorinchem deze week aan RTV Rijnmond bevestigd. Eerder werd er nog gezegd dat er sprake was van een 'noodlottig ongeluk'. Tim zou hebben geprobeerd zichzelf te wurgen met de ceintuur van zijn badjas. Hij maakte daarvan een filmpje. Tijdens de poging verstapte Tim zich. Daardoor ging hij onderuit en raakte hij buiten bewustzijn. Omdat hij de ceintuur niet meer kon weghalen, overleefde hij de challenge niet. 'Sympathieke knul'

De rector van de school in Gorinchem omschrijft het slachtoffer als een 'sympathieke jongen, met veel mogelijkheden'. De dood van de jongen komt aan als een harde klap. "Je ziet dat jongeren steeds meer extreme dingen gaan doen", zegt de rector tegen RTV Rijnmond. "Ze zoeken steeds vaker de grens op. Daar zitten dingen bij als sexting (het versturen van naaktfoto's van zichzelf of elkaar via de mobiele telefoon - red.), maar ook dit soort challenges. Het gevaar wordt gewoon onderschat." Op de school is maandagavond een ouderavond geweest op de school. Twee klassen hebben speciale lessen gekregen van mediadeskundige Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media. Zij waarschuwt voor de gevaren van onder meer internet.