Bart Nolles nieuwe presentator Radio Rijnmond Sport en FC Rijnmond

Bart Nolles zal met ingang van het komend voetbalseizoen zowel Radio Rijnmond Sport als de voetbaltalkshow FC Rijnmond presenteren. De Rotterdammer is daarmee de opvolger van Frank Vijg.

Door de uitbreiding van Franks werkzaamheden in de media en de wens van RTV Rijnmond een aantal vernieuwingen door te voeren is in goed overleg besloten dat Frank zich richt op werkzaamheden buiten RTV Rijnmond.

RTV Rijnmond dankt Frank voor zijn jarenlange inzet. Met name de laatste zeven jaar was hij meer dan alleen presentator. Mede door zijn bijdrage heeft de sportredactie zich doorontwikkeld tot een redactie waar naast hard werken, het netwerken en de crossmedialiteit tot de dagelijkse gang van zaken zijn gaan behoren. Dit heeft tot een aantal mooie successen geleid. RTV Rijnmond wenst Frank heel veel succes in zijn verdere toekomst.

Bart Nolles werkte van 2003 tot en met 2010 al voor RTV Rijnmond. Sinds een maand is hij weer terug bij de regionale omroep. In de tussenliggende jaren was hij onder meer actief voor Omroep West, RTL7, Voetbal International, RTL Boulevard en RTL Late Night.