Jeugdwerkloosheid daalt. Maar niet in Rotterdam.

Een banenmarkt voor jongeren in Rotterdam-Noord

Het aantal jongeren dat op zoek is naar een baan is in jaren niet zo laag geweest, meldt het Centraal Bureau voor de Statisiek. Maar Rotterdam vormt een uitzondering. Daar stijgt de werkloosheid onder mensen tot 25 jaar juist.

Voor de economische crisis zat ongeveer 12 procent van de Rotterdamse jongeren zonder werk. Nu is dat percentage gestegen naar 18 procent. Dat is bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. In heel Nederland is het aantal jongeren met een baan op ongeveer hetzelfde niveau als voor de economische neergang. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83524NED&D1=0-4,6-9,11-15&D2=3&D3=336&D4=4-13&VW=T