Voormalig huisjesmelker Engel krijgt miljoenen voor sluiting Fort Oranje

Rotterdammer Cees Engel krijgt zo'n vijf miljoen euro voor de sluiting van zijn omstreden camping Fort Oranje in Brabantse Rijsbergen. Het geld wordt betaald door de gemeenten in de regio, de provincie en de overheid.

Fort Oranje stond jarenlang bekend als een gemoedelijk recreatieoord, waar veel gezinnen uit de Randstad neerstreken. Maar een jaar of acht geleden kantelt de situatie.

De camping krijgt een ander soort gasten: Oostereuropese arbeiders, mensen met torenhoge schulden, psychisch labiele types en (ex-)criminelen. De politie rijdt af en aan voor hennepkwekerijen, mishandelingen, steekpartijen, mensenhandel, prostitutie, agressieve honden en branden.

Volgens Leny Poppe, burgemeester van Zundert, is Fort Oranje uitgegroeid tot een criminele woonwijk. Cees Engel heeft aangekondigd dat hij de sluiting bij de rechter zal aanvechten. Dat deed hij in een aantal jaren geleden ook al. Toen met succes.

Huisjesmelker

De campingeigenaar stond in Rotterdam ooit bekend als dé huisjesmelker van de stad. In die rol was hij een doorn in het oog van de gemeente.

In 2007 kocht Rotterdam 114 verpauperde panden van hem op, voor een bedrag van zo'n 14 miljoen euro. Voorwaarde voor de deal was dat Engel voortaan zou wegblijven uit de stad.