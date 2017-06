'Wurgspelletjes zijn door internet niet langer het geheim van een kleine groep'

Choking games zijn niet van vandaag of gister. Al ver voor de digitale revolutie speelden mensen stik- of wurgspelletjes. Maar dat bleef een geheim van een kleine groep. Internet heeft daar verandering in gebracht. Jongeren zetten filmpjes van dit soort experimenten online en brengen zo anderen weer op ideeën. Daarin schuilt het grote gevaar, zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media.

Op Radio Rijnmond reageert ze donderdagochtend op de dood van Tim uit Arkel. De vwo-scholier sterft aan het einde van de meivakantie als hij alleen thuis is en een chocking game speelt.

Zijn ouders en zijn zusje vinden hem na thuiskomst op de overloop, met de ceintuur van zijn badjas om de nek. Het lijkt op een totaal onverwachte zelfmoord.

Maar rechercheurs die de zaak onderzoeken, komen tot een andere conclusie: een fataal afgelopen wurgspel, dat door Tim's eigen smartphone is geregistreerd. De kans bestaat dat hij zijn experiment online had willen delen met anderen.



Hersenletsel



Op social media rouleren filmpjes van allerhande challenges, schrijft Justine Pardoen op de website van Bureau Jeugd & Media.

"Variërend van onschuldig (de ice-bucket-challenge) tot gevaarlijk: heel veel alcohol tot je nemen in één keer, je mond volproppen met kaneel of marshmallows, jezelf intapen met duct-tape, jezelf filmen terwijl je strak als een plank op een gevaarlijke plek ligt, etc."

Ze wijst op de site ook op de gevaren van de chocking game, waar je door zuurstofgebrek zwaar hersenletsel van kunt oplopen. Of nog erger. "Als je het doet zonder dat er iemand bij is, ben je vaak niet op tijd om de verstikking te stoppen. Dan loopt het dodelijk af."

Lastige materie



Voor scholen, ouders en hulpverleners zijn dit soort spelletjes lastige materie, weet Pardoen. Immers: breng je kinderen die van nog niets weten door een gesprek juist niet op ideeën?

De vader van Tim koos op de uitvaart voor openheid over de kwestie. Hij wilde de klasgenoten van zijn zoon aan het nadenken zetten. Ook zijn middelbare school wil de kwestie niet negeren.

Na een periode van terughoudendheid, waarin de doodsoorzaak van Tim in een brief aan de ouders omfloerst werd omschreven, huurde het Lyceum Oudehoven in Gorinchem het bureau van Justine Pardoen in voor lessen over de risico's van digitale jongerenavonturen.

Pardoen vindt het niet kies om met de buitenwereld te delen wat er tijdens die lessen is gezegd.



Wie met jongeren in gesprek gaat moet dat met een open houding doen, zegt de expert. Kom dus vooral niet met een rigide verbod, maar stel vragen. Zoals: welke challenges ken jij? Heb je wel eens meegedaan? En: neem je de informatie serieus over hoe gevaarlijk het is of denk je 'ach, dat zal wel...?'