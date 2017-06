Rotterdams bedrijf verdacht van fraude met pgb-geld

Foto: archief

Een rechercheteam heeft woensdag een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Aanleiding daarvoor was vermeende fraude met zorggelden. Het zou gaan om tonnen. Ook in Den Haag zijn panden uitgekamd.

Het verdachte bedrijf is een instelling die persoonsgebonden budgetten (pgb's) beheert voor cliënten. Een deel van de cliëntèle spreekt geen Nederlands. De verdachten zouden de boel hebben opgelicht door namens de cliënten in te loggen bij instanties als de Sociale Verzekeringsbank. Ook zouden facturen zijn verstuurd voor niet geleverde zorg. De recherche heeft de administratie in beslag genomen en bankrekeningen van de instelling geblokkeerd.