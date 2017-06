Donderdag in Bureau Rijnmond

Donderdagmiddag, na het nieuws van 17.00 uur, is op TV Rijnmond ‘Bureau Rijnmond’ te zien, het wekelijkse opsporingsprogramma van Openbaar Ministerie en de politie. Met daarin de volgende onderwerpen:

Diefstal

Na afloop van het Technofeest ‘Voodoo’ in de Ferro Dome aan de Keileweg wordt de tas van een vrouw, die daar de tickets scant, gestolen. Het gaat om vier personen die goed te zien zijn op camerabeelden. Herkent u ze?

Stoffelijk overschot

Mishandeling

Op 8 mei is op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam een man begraven van wie de identiteit onbekend is. Tijdens een havenbeschermingsoefening op woensdag 12 april werd zijn lichaam aangetroffen in de Rijnhaven aan de zijde van de Antoine Platekade.De man bleek door verdrinking om het leven te zijn gekomen. Databanken zijn gecheckt, maar tot nu toe heeft niemand aangegeven de man te missen. Wie weet wie deze man was?Een 27-jarige Rotterdammer is door onbekenden in elkaar geslagen en liep daarbij nekletsel op. Het slachtoffer had met een vriend een horecagelegenheid aan de Schiestraat bezocht en hij verliet de kroeg tussen 23.45 en 00.00 uur.Op de Schiekade, vlakbij de tunnel onder het spoor, kwam hij een vrouw en een paar mannen tegen.Er ontstond een woordenwisseling, die al snel ontaardde in een ruzie. Het slachtoffer kreeg klappen en wist naar het Hofplein te lopen en alarm te slaan.De politie was er snel bij, maar de daders waren al weg. Wie weet wie dit waren?

Inbraak



Om het aantal autodiefstallen te verminderen staat er in oktober 2016 in een parkeergarage in de Hartmanstraat een lokauto van de politie. Op de camera van deze lokauto is te zien dat er wordt ingebroken in de auto door twee mannen.Naar aanleiding van het kenteken heeft de politie de identiteit van één van de mannen kunnen vaststellen. Er wordt nog gezocht naar de andere man.Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond