De Kaapverdische muzikant João Silva (1929) (beter bekend als Djunga de Biluca) kwam in de jaren vijftig naar Rotterdam. Hij richtte het platenlabel Morabeza-records op aan de Beukelsdijk en bracht meerdere LP’s uit met nummers van verschillende Kaapverdische artiesten.

João Silva heeft vanuit Rotterdam meegestreden voor de onafhankelijkheid van Kaapverdië. Amílcar Cabral (leider van de onafhankelijkheidsbeweging) moedigde João Silva aan om de Kaapverdische cultuur veilig te stellen vanuit Rotterdam. Silva: "Het was mijn taak om de

cultuur levend te houden; onze cultuur is onze identiteit, die moeten we niet verliezen."

