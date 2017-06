Uniek: vijf jonge visarenden in de Biesbosch

Het tweede nest zit in een hoogspanningsmast

Biesboschwachter Jacques van der Neut kan zijn geluk niet op. In 'zijn' natuurgebied zijn dit seizoen maar liefst vijf visarenden uit het ei gekropen. Dat zijn vier kuikens meer dan vorig jaar.

De jonge roofvogels zitten in twee nesten. Het ene zit in een boom, het andere in een hoogspanningsmast.

"Dit is uniek voor Nederland", jubelt Van der Neut. "De visarend vliegt al langer door de Biesbosch, maar van broeden kwam het nooit. Vorig jaar hadden we voor het eerst een nest met één jong. En nu dus vijf. Grandioos!"

Dat de bijzondere roofvogel het zo naar z'n zin heeft in het gebied komt volgens de boswachter door het veranderde natuurbeleid. In de Biesbosch heeft het water meer ruimte gekregen. Daardoor vindt de arend gemakkelijker waar 'ie dol op is: vis.