Terreurverdachte mag niet naar huis

De Rotterdamse terreurverdachte El Mehdi H. blijft voorlopig nog in de cel. Tot zijn grote verdriet. "Ik wil niet langer vastzitten tussen die gasten daar in Vught."

El Mehdi H. zit op de terreurafdeling in Vught. Een afdeling waar hij naar eigen zeggen wegkwijnt. "Ik schreeuw het al maanden: ik heb hier niets mee te maken."

De 26-jarige Rotterdammer werd opgepakt omdat hij munitie zou leveren aan Franse terreurverdachten. In zijn woning aan de Burgemeester Meineszstraat in Rotterdam werden vele honderden kogels voor automatische wapens aangetroffen.

Syrië

Volgens eigen zeggen bracht hij de Fransen alleen maar in contact met wapenhandelaren, maar waren de gesprekken niet over terrorisme, Syrië of IS gegaan. "Dat interesseert mij ook allemaal niets."

In januari van dit jaar stuurde de Rotterdamse rechter hem voorlopig naar huis, maar dat besluit is door het gerechtshof in Den Haag teruggedraaid. Donderdag vroeg hij de rechter in Rotterdam andermaal om zijn vrijheid, zodat hij een baan kon accepteren.

De rechter was duidelijk: "Het hof was het niet eens met onze beslissing, dan gaan wij daar nu niet weer op onze beurt tegenin. Het hof is de hogere rechter, zo simpel is dat."

Tandenborstel

De beslissing van het hof was mede ingegeven door nieuw bewijs tegen El Mehdi H. Het zou gaan om het aantreffen van een tandenborstel in België met het DNA van de verdachte. Wat daarvan de relevantie is, wilde noch het OM noch zijn advocaat zeggen.

De zitting gaat verder in september. Tegen die tijd zal justitie ook de Franse terreurverdachten Anis B. en Reda K. horen.