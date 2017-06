Eerste open training Feyenoord op 8 juli

De eerste open training voor Feyenoord van het seizoen is op zaterdag 8 juli. De selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst betreedt rond half elf het gras van de Kuip.

Om vier uur die dag staat de eerste vriendschappelijke wedstrijd op het programma, tegen Tweede divisionist FC Lisse. Het duel wordt niet in de Kuip gespeeld, maar op sportpark Ter Specke in Lisse.

Voor de selectie van Feyenoord is het echter niet de eerste training. Op maandag 3 juli staat de landskampioen weer met elkaar op het veld. Deze trainingen zijn echter nog besloten. "Feyenoord hecht waarde aan de traditie van een eerste training waarbij zoveel mogelijk supporters aanwezig kunnen zijn", meldt Feyenoord op haar website. Door verschillende evenementen is het echter niet mogelijk om eerder in de Kuip te trainen.