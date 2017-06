Transfervrije Fischer blijft fit bij Esajas

Sander Fischer met Errol Esajas Sander Fischer in SPC Rijnmond

Vorig jaar verliet aanvoerder Sander Fisher Excelsior voor een avontuur bij Go Ahead Eagles. Een jaar later is de verdediger transfervrij en op zoek naar een nieuwe club. Om fit te blijven, traint de 28-jarige Rotterdam dagelijks bij Errol Esajas in Rotterdam.

Fischer had in Deventer nog een contract tot de zomer van 2018. "Ik had een clausule in mijn contract staan, waardoor ik bij degradatie transfervrij kon vertrekken." Spijt van zijn vertrek bij Excelsior heeft de verdediger niet. "Ik vind het fantastisch wat ze hebben gedaan, maar ik heb de keuze gemaakt om weg te gaan. Ik kan er niks aan veranderen." Zomerstop

Om fit te blijven, traint Fischer bij Errol Esajas in het Sport Performance Centre Rijnmond. "Dat heeft niks te maken met mijn transfervrije status, dit doe ik al jaren." Volgens de Rotterdammer heeft dat iets te maken met topsportmentaliteit. "Als je vakantie hebt, ben je aan het genieten. Maar je bent wel topsporter en je wil fit zijn." Om fit te blijven, traint Fischer bij Errol Esajas in het Sport Performance Centre Rijnmond. "Dat heeft niks te maken met mijn transfervrije status, dit doe ik al jaren." Volgens de Rotterdammer heeft dat iets te maken met topsportmentaliteit. "Als je vakantie hebt, ben je aan het genieten. Maar je bent wel topsporter en je wil fit zijn." Ook tijdens het eredivisieseizoen traint de verdediger bij Esajas. "Dan ligt het accent meer op bewegen en wendbaarheid. Nu is het vooral opbouw voor het nieuwe seizoen met krachttraining en conditioneel werk." Fischer was de eerste van steeds meer profvoetballers die trainen onder Esajas. Ook Jan-Arie van der Heijden en Warner Hahn komen geregeld naar de looptrainer, die ook met bijvoorbeeld tennisster Kiki Bertens werkt. "Alleen maar leuk dat meer voetballers het werk van Esajas erkennen."