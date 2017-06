Verhuizing Dordtse sportclubs op losse schroeven

De verhuizing van tafeltennisclub Dordrecht en korfbalclub Movado naar een gezamenlijke nieuwe accommodatie met voetbalclub Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk gaat waarschijnlijk niet door. De clubs vragen meer geld dan de gemeente wil betalen. Om de sportcomplexen Patersweg en Corridor af te stoten en de daar gevestigde clubs te verhuizen trok de gemeenteraad 5,5 miljoen euro uit. Het plan was dat OMC verhuist naar FC Dordrecht en TTV Dordrecht en Movado naar de Schenkeldijk.

Op de Schenkeldijk wachtte Dubbeldam meer dan tien jaar op uitsluitsel over de komst van Golf en Wonen. Toen dat plan werd afgeblazen werd de club geconfronteerd met de wens van de gemeente om het sportcomplex in te krimpen.

Dubbeldam presenteerde een plan voor nieuwbouw, centraal op het sportcomplex, samen met de tafeltennisclub die weg moet van de Corridor en de korfbalclub die van de Patersweg moet verdwijnen. Over dat plan wordt al twee jaar onderhandeld met de gemeente.

Voorzitter Arie in 't Veld van Dubbeldam heeft er geen vertrouwen meer in dat het plan kan worden uitgevoerd: "Er zit een groot gat tussen wat wij vragen en wat de gemeente bij wil dragen. Zeer teleurstellend, wij overvragen zeker niet."



Wethouder Rinette Reynvaan is ook teleurgesteld: "Ik kijk hier van op. Wat mij betreft zijn we nog in onderhandeling. Maar het is inderdaad zo dat de clubs méér vragen dan wij geboden hebben. Van die 5,5 miljoen euro moeten we nog meer dingen doen."

Reynvaan zei de gemeenteraad in 2015 dat de ze de verhuizingen binnen twee jaar gerealiseerd wilde zien. Dat gaat niet meer lukken. Dubbeldam overweegt om het huidige clubgebouw nu toch te renoveren en uit te breiden.