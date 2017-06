Hoogbejaarde automobilist knalt tegen winkelpui opticien

Foto: MediaTV

Een hoogbejaarde man is donderdagmiddag met zijn auto tegen een winkelpui gereden. De ravage in de Kerkstraat in Berkel en Rodenrijs is groot.

De 94-jarige man raakte volgens de politie halverwege de middag door nog onbekende oorzaak van de weg, reed het trottoir op en kwam tegen de voorgevel van een opticien tot stilstand. Zowel de mensen in de winkel als de automobilist zijn met de schrik vrijgekomen. De politie stelt een onderzoek in naar de rijvaardigheid van de man.