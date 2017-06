Turkse krant komt niet opdagen bij kort geding Rotterdams raadslid

De Turkse krant en website Sabah is donderdag niet verschenen bij een kort geding, waarin de Rotterdamse gemeenteraad en Turan Yazir rectificatie eisen van beschuldigingen aan het adres van dit CDA-raadslid.

Yazir en de gemeenteraad eisen bij de voorzieningenrechter in Rotterdam behalve een rechtzetting ook een dwangsom van 10 duizend euro per dag, zolang de vierde krant van Turkije in gebreke blijft. Die dwangsom zou maximaal kunnen oplopen tot 1 miljoen euro, aldus de vordering.

Gülen



De krant heeft het raadslid in publicaties onder meer een 'terrorist' en 'landverrader' genoemd, die als 'geestelijk vader' de beweging van Fethullah Gülen in Nederland zou leiden en banden zou onderhouden met PVV-politicus Geert Wilders.

Yazir werd daarin neergezet als een van de aanstichters van de diplomatieke rel met Turkije, begin maart. Sindsdien wordt hij bedreigd en heeft hij zijn werk als raadslid tijdelijk neergelegd.

Naar de bedreigingen wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan. Yazir hoopt op 4 juli zijn werk als raadslid te hervatten.

De uitgever van Sabah en de vestiging in Frankfurt hebben volgens de raadsman van de eisende partijen niet gereageerd op de dagvaarding. In de rectificatie willen Yazir en de gemeenteraad duidelijk maken dat de beschuldigingen onwaar zijn.

Grote gevolgen



Volgens Yazir hebben de aantijgingen voor grote gevolgen gehad. Zo zijn zijn gezin en ouders op de publicaties aangesproken. Via Sabah werd zijn naam ook in talkshows op de Turkse televisie genoemd.

De krant is ook in Rotterdam verkrijgbaar. ''Ik ben pontificaal als doelwit neergezet'', zei hij tijdens het kort geding. ''Tachtig procent van de Turkse gemeenschap in Rotterdam gelooft wat daar staat.''

In zijn streven naar eerherstel wordt zijn eis ondersteund door de Rotterdamse gemeenteraad. Volgens griffier Han van Midden duldt de raad "geen directe inmenging in de lokale politiek''.

Yazir heeft zich vier maanden moeten terugtrekken ''en daar heeft de gemeenteraad last van'', aldus Van Midden. CDA-fractievoorzitter Sven de Langen woonde het kort geding bij om morele steun te verlenen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.