Rotterdammer opgepakt voor witwassen

Een Rotterdammer is bij Bergen op Zoom aangehouden voor witwassen. Hij had 13 duizend euro op zak, maar kon niet goed uitleggen waar dat voor was bedoeld.

Een surveillerende politieauto zag de automobilist rijden en ontdekte dat de wagen niet was verzekerd. De man moest stoppen en bleek een bekende van de politie.