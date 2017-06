Rijnmond Nu LIVE vanuit de Rotterdamse Verkeersregiekamer

Opstoppingen in Rotterdam.

Rijnmond Nu is LIVE vanuit de Verkeersregiekamer aan het Kleinpolderplein in Rotterdam. Dit is het zenuwcentrum waar alle verkeersstromen in de stad in de gaten worden gehouden!

En dat gebeurt 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het bestaan van de Verkeersregiekamer is niet voor niets: het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat Rotterdam niet vastloopt. Er staat een nieuwe uitdaging klaar: de Maastunnel gaat binnenkort dicht richting Zuid. En dat twee jaar lang. Hoe blijft Rotterdam bereikbaar? Heb JIJ vragen over hoe je van A naar B moet komen? Vraag JIJ je af waarom het op sommige plekken zo druk is? Heb JIJ suggesties voor een beter bereikbaar Rotterdam? Schroom niet en BEL : 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Tijdens en na de uitzending kun je ook je commentaar geven via Twitter: @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.

Door: Ruud de Boer Correctie melden