Rotterdams stadhuis geeft bruidsparen het nee-woord

De trouwzaal van het Rotterdamse stadhuis is meer dan een jaar niet beschikbaar voor het sluiten van huwelijken. Reden is een ingrijpende verbouwing van het naastgeleden metrostation.

De komende tijd wordt de Coolsingel opnieuw ingericht. De RET benut die tijd om twee extra nooduitgangen aan te leggen van metrostation Stadhuis.

De bouwwerkzaamheden geven behoorlijk wat overlast. Zo is het tussen april volgend jaar en augustus 2019 niet mogelijk om te trouwen op het stadhuis. Het sluiten van huwelijken zal in die periode gebeuren op een nader te bepalen plek in de stad, zoals het Schielandhuis.

Ook worden alle evenementen in de Burgerzaal verplaatst naar andere ruimtes. Bovendien is dan ook de 'voordeur' van het stadhuis afgesloten. De ruimte tussen de deur en het bouwhek is ''te smal voor een volwaardige entree'', aldus de gemeente.

De jaarlijkse kerstboom voor het stadhuis verhuist de komende twee jaar naar het Stadhuisplein.