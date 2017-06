Belevenisboerderij in Chris Natuurlijk van 17 juni

Belevenisboerderij Schieveen, ganzen, Vaderdag en wikkelhuis in Chris Natuurlijk van 17 juni

Naar het Rotterdamse platteland

Een boerderij waar mensen kunnen ontdekken hoe kaas wordt gemaakt en hoe dieren worden gehouden. Dat is een langgekoesterde wens van stadsherder Martin Oosthoek.Eindelijk gaat zijn wens in vervulling. Op 17 en 18 juni - tijdens de Midden-Delfland Dagen - kan het publiek kennismaken met Belevenisboerderij Schieveen. Het is nog niet helemaal af, maar het begin is er. Chris Natuurlijk krijgt een uitgebreide rondleiding.

Ingewikkeld

Chris Natuurlijk kijkt bij de wikkelboot die in de Rotterdamse Wijnhaven ligt. Een drijvend huisje gewikkeld in karton dat op een ponton staat.De boot is voor het eerst te zien voor het grote publiek op de Dag van de Architectuur in Rotterdam.

Vliegend voedsel

Aandacht voor de documentaire Vliegend voedsel over wilde ganzen. Op 21 juni is Vliegend voedsel te zien in Lantaren Venster in Rotterdam.

Boeken voor Vaderdag

In Lekker lezen geeft boekenman Hubert van Belois boekentips voor Vaderdag. Hier lees je welke boeken hij bespreekt.

Een zelfgemaakt cadeau

Columniste Jet Manrho maakt een zelfgemaakt cadeau voor Vaderdag. En ze heeft niet eens een vader. Op 17 juni is haar column te horen in Chris Natuurlijk en vanaf die dag is ook de bijbehorende foto te zien op de blog van Jet.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.