Vergeten Verhalen: provo's in Rotterdam

De Provo-beweging is halverwege de jaren zestig in Amsterdam ontstaan, maar ook in Rotterdam zijn provo's actief. Zo is er op 14 mei 1966 een grote happening bij het beeld van Fikkie aan de Westersingel.

De club is in mei 1965 opgericht door onder andere Roel van Duijn uit Amsterdam. Hij is één van de bekendste gezichten van de Provo's, die in die periode door veel mensen als langharige nozems worden gezien. Ook in Rotterdam en andere plaatsen is Provo actief.

De ludieke beweging staat voor geweldloos anarchisme. "Burgertje pesten", zegt René Spork van het Stadsarchief Rotterdam. Spork heeft zich verdiept in de Rotterdamse tak van de Provo's. "Nederland was heel gezapig en gehoorzaam. Als je kijkt hoe er toen op de provo's gereageerd werd, is dat wel buitensporig."

Beroep



In Rotterdam wordt in april 1966 een jongeman bekeurd voor het rijden door rood licht met de fiets. Als beroep geeft hij 'provo' op. Op het stadhuis vult een ambtenaar dat aan met 'in vrije tijd timmerman'. Die aanvulling haalt de landelijke pers.

Bij de happening op de Westersingel in mei 1966 worden drie Rotterdammers opgepakt en met spoed veroordeeld tot 16 dagen cel en twee jaar voorwaardelijk.

Weerstand



René Spork: "De linkse krant Het Vrije Volk pleit in maart 1966 voor 'een bliksemsnelle berechting' en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van enkelen maanden'. De Telegraaf drink aan op kaalscheren en opsluiten in werkkampen."

Prominente Rotterdamse provo's zijn de broers Thom en Arnold Holterman. Thom is bevriend met Provo-oprichter Roel van Duijn. In Rotterdam ontstaat een tweede Provo-beweging: De Nieuwe Generatie. Bij de oprichters horen ook Thom en Arnold Holterman.

In het najaar 1966 komen ze in het nieuws. Ze bezoeken de Femina in Ahoy omdat ze met burgemeester Thomassen en de wethouders in gesprek willen die op de huishoudbeurs aanwezig zijn. De Nieuwe Generatie eist een eigen plek in de stad.

De Leiperd



Ze krijgen het voor elkaar, er komt een centrum voor jongeren: De Leiperd. Het zit onder de Willemsbrug. Als de Leiperd eenmaal draait, wordt het overgedragen aan de jeugd. De naam wordt dan veranderd in Flaming Star.

Provo heft zichzelf op 13 mei 1967 op. "Provo was tegen instituties en wilde zelf geen instituut worden", aldus René Spork.

foto's: Stadsarchief Rotterdam/Ary Groeneveld